Fiorentina, Italiano a Mediaset: "Complimenti al Napoli, ci ha sorpreso e limitato con difesa e contropiede! Sul rigore di Ikone..."

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni Mediaset nel corso del post-partita di Napoli-Fiorentina 3-0, semifinale di Supercoppa Italiana. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Complimenti al Napoli per aver preparato la partita così, ci ha un po' sorpreso ma è un sistema che sappiamo affrontare. Però eravmao in partita, abbiamo sbagliato anche un rigore. Poi devi sbilanciarti, ci abbiamo provato e alla fine abbiamo commesso due errori e partita chiusa. Ripeto, complimenti al Napoli".

Ikone era il rigorista designato? "E' un altro che si ferma a batterli. Il fatto di esserselo procurato gli ha dato fiducia per prendere il pallone in mano e gli altri rigoristi gliel'hanno concesso. Non si può togliere la palla in quella situazione, a un ragazzo che sa batterli bene e in allenamento si ferma a batterli. Dobbiamo cercare di bloccare questa maledizione dei rigori perché, Nico a parte, gli altri li stanno sbagliando e dobbiamo mettere le cose a posto".

Cosa salvi per il campionato? "Non salvo niente perché l'unico obiettivo era superare la semifinale perché ne avevamo la possibilità. L'abbiamo dimostrato per 84', prima del 2-0. Non è facile scardinare una difesa come quella del Napoli, che pensa solo a far quello e a ripartire. Non era semplice. Andare sotto sapevamo che avrebbe complicato la partita e non siamo riusciti a cambiare l'inerzia. La perdiamo, ma fino all'84' siamo stati in partita e ci ho creduto. Potevamo con un guizzo pareggiarla e poi sperare in qualcos'altro".

Col Bologna siete passati a tre. Oggi non ci ha pensato? "Col Bologna avevamo qualche assenza, in un allenamento avevamo preparato questo tipo di strategia per cercare di essere più presenti sugli esterni, cosa che stavolta non abbiamo subito o sofferto. In questo momento, soprattutto oggi, avevamo i ricambi, avevamo gente che poteva cambiare la partita. Siamo andati tre su tre davanti, rubando tanti palloni e non facendoli giocare. Ma ci capitano queste partite in cui siamo sterili. Gol annullato e rigore che poteva cambiare le sorti e la perdiamo, complimenti al Napoli per come ci ha limitati e preparato questa partita".