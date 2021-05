Serie A - Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato ai microfoni dei colleghi della Gazzetta dello Sport del nuovo allenatore, Rino Gattuso:

"Devo ringraziare a chi ha fatto gran parte del lavoro per portare Rino alla Fiorentina. Mi è sempre piaciuto perchè è come me. E' una persona vera e dice le cose in faccia proprio come Rocco Commisso. A Firenze è tornato l'entusiasmo e mi fa piacere. Gattuso è un vero mito del calcio e un campione del mondo del 2006".