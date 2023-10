Lucas Beltran, attaccante della Fiorentina, ha parlato, dopo il 3-0 contro il Cagliari, ai microfoni di DAZN:

"Contro il Napoli ci aspetta una grande gara, con un avversario tosto e in uno stadio mitico. Sono davvero felice di questo gruppo, di come giochiamo, della filosofia di calcio. L'attaccante in questa squadra lavora tanto con e per la squadra, è ciò che ci chiede Italiano".