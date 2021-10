Fiorentina, Barone: "Oggi per noi è molto importante, vietate distrazioni"

Ultime notizie calcio Napoli - Joe Barone, dirigente della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima della partita contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Siamo sempre collegati con la città di Firenze e con la tifoseria, vogliamo il fair play tra tutte le tifoserie. E' una cosa importante per il calcio italiano. Ci teniamo tanto. Ci aspettiamo di tornare con la capienza negli stadi al 100%. Tutti noi ci teniamo tanto a tornare con gli stadi pieni. Rinnovo Vlahovic? Stiamo facendo un enorme sforzo, siamo un gruppo. La Fiorentina gioca oggi, è una partita molto importante e vorrei pensare a questo. Per il resto ci lavoriamo giorno per giorno".