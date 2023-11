Fiorentina, Barak svela: "Dovevo sostituire Fabian Ruiz al Napoli, era tutto fatto. Mi arrabbiai perché poi scelsero Ndombele gratis"

Barak si racconta poi nell'intervista a Diretta.it anche riguardo alcuni retroscena di calciomercato. In passato è stato ad un passo dal Naoli e proprio il calcaitore ha voluto raccontare come andò in quell'occasione:

"Alla fine della stagione 21/22 era già quasi tutto fatto con il Napoli, ma non siamo riusciti a chiudere perché hanno ritardato la cessione di Fabian Ruiz, al posto del quale sarei dovuto arrivare io. Alla fine, il Napoli ha ricevuto un’offerta per portare il centrocampista Ndombele dal Tottenham quasi gratis. All’epoca ero molto arrabbiato, ma col senno di poi non li biasimo affatto per aver scelto quella strada. La Fiorentina? È stato il salto più grande per me e sono molto felice".