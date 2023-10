Fiorentina, Arthur a Dazn: "Zielinski forte, ma non solo lui! Al Napoli piace palleggiare come a noi, ecco che dovremo fare"

Arthur, centrocampista della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del pre partita di Napoli-Fiorentina. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Fermare Zielinski? E’ molto forte, ma non solo lui. Il Napoli è una squadra molto forte, con un centrocampo che palleggia ed in attacco un calciatore velocissimo come Osimhen. Per noi sarà una gara difficile, ma dovremo avere un atteggiamento giusto. Entrambe le squadre giocano gestendo la palla, non sarà facile ma ci vorrà un ottimo atteggiamento per far bene”.