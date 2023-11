Fiorello risponde a De Laurentiis: "Ha ragione, ma spesso siamo stati derubati noi"

Il presidente Aurelio De Laurentiis ha detto la sua dopo la partita Ucraina Italia, dicendo che proprio gli ucraini siano stati "derubati" nella partita di qualificazione a EURO 2024 contro per un fallo da rigore non fischiato di Bryan Cristante su Mykhailo Mudryk. "Nessuno vuole vedere una squadra derubata come è successo all'Ucraina da parte dell’Italia", le parole del presidente del Napoli.

Il noto showman Fiorello, nel corso del suo programma Viva Rai 2, ha risposto però ad Aurelio De Laurentiis:

"Io gli posso dare anche ragione. Il rigore per l'Ucraina mi sembra piuttosto evidente. Ma è anche vero che spesso in passato siamo stati noi ad essere derubato".