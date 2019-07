Filardi: "James Rodriguez perfetto per gli azzurri, Napoli piazza ideale per il colombiano"

Massimo Filardi, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il mercato è fatto di bugie. Il Real Madrid sa che deve venderlo a titolo definitivo, speriamo sia il Napoli a prenderlo perché James Rodriguez è il giocatore ideale per questa squadra. Ogni giocatore ha la sua piazza e per James Napoli sarebbe perfetta. Icardi? Come lo gestisci un giocatore così?"