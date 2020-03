FIGC, l'ex dg Valentini: "Assurdo vedere presidenti discutere per la ripresa degli allenamenti. Stipendi persi per i calciatori? Di cosa stiamo parlando?"

Ultime notizie calcio Napoli - Antonello Valentini, ex direttore generale della FIGC, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Non sappiamo quando si potrà ripartire, bisogna affidarsi agli scienziati e seguire le loro indicazioni. Non si possono sparare date. E’ giusto indicare delle date ma poi per la decisione definitiva deve pronunciarsi chi è competente per farlo. E’ assurdo però vedere presidenti e dirigenti discutere per la ripresa degli allenamenti. Si discute di quello che potrebbero perdere i calciatori. Si parla di Cristiano Ronaldo che potrebbe perdere nove milioni. Una persona normale una cifra del genere non la guadagna in una vita! Di cosa stiamo parlando? Tutti stanno riducendo i propri compensi in questo momento devastante”.