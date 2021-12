FIGC, l'ex Carraro: "Con infortuni e positività al Covid viene messa a rischio la regolarità del campionato"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex presidente FIGC Franco Carraro, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Ci saranno problemi non solo per i club italiani a causa del Covid, al limite viene messa a rischio la regolarità del campionato perchè oltre agli infortuni ci sono le positività: molte di queste sono asintomatiche ma obbligano allo stop del calciatore, avremo un periodo fino a primavera molto complicato. Bisogna che dirigenti, calciatori ed allenatori abbiano buon senso: è importante andare avanti e proseguire l’attività, anche essendo costretti a rinvii e modifiche del calendario. È interesse di tutti, anche del pubblico, far sì che l’attività possa proseguire nel modo migliore possibile. Il caso Salernitana? Sbagliato dare una deroga affinché potesse essere di proprietà del presidente della Lazio: già non poteva essere ammessa in Serie B secondo me, la Federazione si trova ad obbligare il proprietario a vendere la società in tempi brevi. Le regole bisogna rispettarle, le deroghe rischiano di ritorcersi addosso e questo è il caso”