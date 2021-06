Festa: "Due offerte per l’acquisto della Salernitana.Potrebbe esserci una deroga da parte della FIGC per l’iscrizione dei granata in Serie A"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Carlo Festa, giornalista de Il Sole 24 Ore: “La soluzione per l’iscrizione della Salernitana? C’è una proposta di acquisto da parte di una cordata formata da Bin Zayed Group come investitore e Blue Skye come finanziatore. Bin Zayed Group è un soggetto industriale che ha interessi in Medioriente, la valutazione fatta è di 50 milioni, pagabili in varie tranche. Bisogna capire se l’offerta verrà ritenuta congrua dall’attuale proprietà della Salernitana, che sperava di ricavare almeno 70 milioni. Il tempo per prendere una decisone è poco, ma la FIGC potrebbe concedere una deroga di 10 giorni rispetto al 25 giugno, termine ultimo per ratificare l’iscrizione in Serie A”.