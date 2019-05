Ferri: "L'Inter doveva avere più motivazioni ma il Napoli ha vinto con il minimo sforzo"

Riccardo Ferri, ex calciatore di Inter, è intervenuto ai microfoni di Microfono Aperto, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Sportiva. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Le motivazioni dell'Inter dovevano essere superiori a quelle del Napoli, ma così non è stato. Gli azzurri hanno dimostrato di poter ottenere risultati straordinari con il minimo sforzo. Se giochi in una squadra come l'Inter devi essere forte in campo, ma soprattutto sul piano della personalità. Probabilmente la squadra deve essere migliorata sotto questo aspetto. Chi veste questa maglia deve mettere in preventivo che c'è pressione, i tifosi pretendono impegno e partite importanti".