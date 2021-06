Ferrari: "Spalletti ha fatto una grande carriera, è uno che centra gli obiettivi prefissati"

Napoli - A Radio CRC, nel corso di Arena Maradona, è intervenuto Fabrizio Ferrari: “Spalletti è uno che centra gli obiettivi. Non dobbiamo dimenticare quella che è stata la sua storia alla Roma e anche all’Inter. Per ricordare la Roma guidata dal mister, poco fa Salah, in un’intervista rilasciata al Marca ha sottolineato l’importanza di Spalletti nella sua carriera. Di chi non potrà fare a meno nella rosa del Napoli? Insigne, Mertens, Zielinski, Koulibaly e Osimhen saranno gli uomini chiave per il suo progetto. Zielinski potrebbe essere per lui quello che era Perrotta”.