Fabrizio Ferrari è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Alvini delle Cremonese partì con me e Loris Beoni per andare a studiare il metodo Spalletti a Trigoria. Il Napoli sta già facendo meglio del Napoli di Sarri in Europa. L’anno scorso il Napoli ha fatto bene in campionato, poi ci sono state delle assenze importanti".