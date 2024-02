Ferrarese a CN24: "Verona mina vagante, Baroni grande allenatore. Voto 7 al mercato del Napoli ma ADL lasci lavorare Meluso"

Claudio Ferrarese è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Sarà una partita difficile, il Verona sta facendo buone gare nonostante le tante assenze. Tutte le partenze hanno scagionato la squadra da alibi. Il Verona è una mina ganate. Hanno la forza di chi non ha niente da perdere. Voto al Napoli, 6,5-7: conosco bene Ngonge e sono curioso di vederli all'opera e sono convinto che faranno bene. Baroni? La cosa che ha sorpreso di più è la gestione che ha fatto il mister, non era facile gestire lo spogliatoio: si sta confermando come allenatore di Serie A, dopo aver fatto tutta la gavetta. Non so se è pronto o meno per una big ma spero possa fare uno step superiore. Meluso? Brava persona e buon direttore ma bisogna capire quanto spazio di manovra avrà per fare il suo lavoro. Non so quanto ne avrà con De Laurentiis ma deve essere bravo a gestire anche il presidente".