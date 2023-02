Ferrarese a CN24: "Lozano o Politano? La vera forza del Napoli sta proprio qui"

Claudio Ferrarese, ex di Napoli e Cremonese, è intervenuto a CalcioNapoli24Live in onda su CalcioNapoli24tv:

"Spalletti avrà fatto tesoro della sfida con la Cremonese in Coppa Italia. Non è andata bene al Napoli ma domenica sicuramente faranno di tutto per portare a casa la partita. vedo una squadra matura, solo il Napoli può perdere questo scudetto e sono convinto che non sarà così. Non si faranno sfuggire il traguardo. Venni a Napoli a 23 anni, un sogno che si è scontrato col fatto che la società non stesse attraversando un buon momento. poi andai via, a Piacenza con grande rammarico. A Cremona ho vissuto anni buoni, il blasone si sente, non a livello del Napoli ma era un'ottima società.

Domenica? Ballardini cercherà di chiudere gli spazi ma le qualità del Napoli si faranno sentire alla fine. Ballottaggio a destra? Politano essendo un mancino può venire dentro al campo, Lozano è un'ottimo attaccante: la vera forza del Napoli sta proprio qui, ha delle alternative, dei panchinari che non sono panchinari. Come caratteristiche mi sento più vicino a Lozano, dall'altro lato poi c'è Kvaratskhelia e non c'è niente da dire (ride ndr)"