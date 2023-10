Ferrarese a CN24: "Napoli, c'è ancora tempo per recuperare. Simeone o Raspadori? Ecco chi scelgo per sostituire Osimhen"

Notizie Calcio Napoli – L’ex Napoli e Verona Claudio Ferrarese è intervenuto ai nostri microfoni nel corso di CN24Live:

“Decreto crescita? Sono a favore, è un discoro delicato perché dobbiamo salvaguardare i nostri ragazzi, farli crescere e farli giocare nelle prime squadre. Napoli poteva prepararsi meglio al cambio d'allenatore? Molto facile parlare da fuori, sento parlare di Garcia cacciato se non vince a Verona. Non è mai facile, chiunque fosse venuto a Napoli aveva tutto da perdere, non sarebbe stato facile per nessun allenatore. Napoli in difficoltà ma può arrivare tra le prime quattro, ripetersi dopo aver vinto è sempre difficile. Garcia? Il mister sta lavorando e sta cercando di dare un’identità alla squadra, c’è chi deve ritrovare la forma e chi non sta rendendo come l’anno scorso, Kim una perdita devastante ma è troppo presto per dare giudizi, c’è tempo per risalire in classifica, chiaro che si sta vedendo qualcosa in meno rispetto all’anno scorso ma lo scudetto è stato talmente straordinario che per paragone sembra tutto ancora peggiore. Io a Napoli sono stato poco ma come tutti ho dato il 150%, giocare li è qualcosa di unico. Arrivai a 23 anni in una situazione societaria disastrosa, quello è un grande rammarico ma Napoli mi rimane nel cuore.

Simeone o Raspadori per rimpiazzare Osimhen? Domanda difficile, io dico Simeone perché credo nella legge del gol dell’ex, Simeone è un giocatore che si è sempre comportato bene, merita la possibilità. La scelta finale spetta a Garcia. Caso scommesse? È una cosa triste, mi dispiace per questi ragazzi. Credo si siano fatti coinvolgere da persone esterne e alcuni di loro magari soffrono di ludopatia, non credo sia un discorso economico. Tonali e Fagioli non hanno bisogno di 10, 20 o 30mila euro in più per vivere. Parlare da fuori è difficile, la situazione più chiara è quella di Fagioli che ha perso tanti soldi, bisogna educare questi ragazzi e dargli una mano. Questa è una cosa gravissima e c’è qualcosa di grosso alle spalle, una scommessa per divertimento l’abbiamo fatta tutti, noi tesserati sappiamo che non si possono fare determinate cose, questo è di una gravità incredibile. Un conto è prenderla come divertimento, un altro invece fare come hanno fatto i calciatori in questione.

Giocare sulle proprie grave è partite, ci sono coinvolgimenti dietro molto presenti, Tonali è un giocatore importante e guadagna tantissimo, non ha bisogno di fare queste cose. Perché vanno a fare scommesse illegali? Perché so lo fanno tramite portali legali, viste le cifre, in Italia non si può. Siamo arrivati ad un punto tale dove se qualcuno scommette 10mila euro su una partita di Serie D, la gara si blocca e scattano gli allarmi. Certe persone ti coinvolgono a fare determinate cose. Per stare sicuro dovresti togliere le scommesse dal calcio ma è impossibile, il calcio vive di questo. Dico però che il calcio oggi secondo me è pulito, in qualche lega minore a volte succedono cose strane perché gli introiti sono minori. Dispiace per questi ragazzi che si sono rovinati”.