Ferrara: "Vittoria meritata per il Napoli, prova confortante di Petagna. Insigne? Spero in una conferenza congiunta"

Ultime notizie calcio Napoli - Ciro Ferrara, ex calciatore ed opinionista di DAZN, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine di Napoli-Sampdoria. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Vittoria meritata per il Napoli. Gli attaccanti a volte vengono giudicati solo sulla base dei gol, mentre Petagna ha creato spazi ed ha dato grande fastidio alla difesa della Sampdoria. La sua prestazione è confortante per Luciano Spalletti. Oggi in campo c'erano, a parte Di Lorenzo e Insigne, tutti calciatori che ad inizio campionato non erano considerati dei titolari. Ghoulam? E' stato costante ed anche in fase offensiva è stato sempre pericoloso. I suoi cross sono sempre pericolosi per i difensori. Insigne? Spero che adesso non diventi un tormentone, mi auguro possa essere realizzata una conferenza congiunta con presidente e calciatore, sarebbe una ulteriore prova di maturità".