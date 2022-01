Ferrara: "Spalletti bravo a coinvolgere anche chi non era una prima scelta. Scudetto? Gli azzurri ci devono credere"

Napoli calcio - Ciro Ferrara è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Storicamente febbraio-marzo è sempre stato il periodo cruciale della stagione, guardando il calendario ci sono scontri diretti importanti. E' un campionato emozionante perchè il girone di ritorno non è uguale a quello d'andata per quanto riguarda l'ordine delle avversarie da incontrare. Spalletti sta facendo un lavoro favoloso perchè ha coinvolto anche quei calciatori che sapevano di non essere prime scelte. Rrahman, già quando c'erano i 4 difensori centrali, aveva già dimostrato tutto il suo valore così come Juan Jesus. Entrambi stanno dando una grossa mano al Napoli in questo periodo in cui manca un certo Koulibaly. Scudetto? L'Inter sta ottenendo risultati importanti, ma non possiamo escludere Napoli, Atalanta e Milan. Gli azzurri ci devono credere"