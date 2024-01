Ferrara scherza: "Il ritorno di Maradona in città grazie a me? Eravate tutti al San Paolo per merito suo, mica mio!"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex difensore del Napoli Ciro Ferrara, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il ritorno di Maradona in città grazie a me? Eravate tutti al San Paolo per merito suo, mica mio (ride, ndr). Era il ritorno di Diego, ed io ne fui felicissimo ed onorato. Maradona al Napoli ha raggiunto il massimo splendore, sono stati sette anni indimenticabili. Ogni vittoria ha una sua storia e va celebrata, qualsiasi tipo di successo. Io vicino di casa di Maradona? Quando andavo ad allenarmi i compagni mi dicevano se Diego sarebbe venuto o meno, ogni tanto gli dicevo che era complicato (ride, ndr). Poi magari tornavo, e si allenava nella palestra allestita in cantina, a correre sul tapis roulant”