Ferrara: "Non ho dubbi sul successo finale del Napoli! L'Europa intera fa i complimenti agli azzurri"

Ciro Ferrara, ex difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss

"E' da diverso tempo che non ho dubbi sul successo del Napoli. Siamo scaramantici ma visto come gioca questo Napoli hai la consapevolezza che sta meritando il primo posto in classifica e veramente non ho dubbi che possa arrivare quello che tutti ci auguriamo.

Anche le concorrenti che vedono quanto fatto dal Napoli si avviliscono. Gli azzurri stanno facendo un percorso che non fa immaginare alcun tipo di calo.

C'è da rimanere sempre sul pezzo una rosa incredibile, ma Spalletti è un maestro in questo. L'Europa intera fa i complimenti a questa squadra.

Contro lo Spezia è stato sempre molto aggressivo nonostante non abbia sbloccato il risultato nel primo tempo. La costante crescita di Mario Rui, la certezza di Di Lorenzo con il suo rendimento costante e tutto il resto del gruppo che sta facendo benissimo.

Io in coppia con Kim? Bisognerebbe chiedere a lui se avrebbe piacere a giocare con me (ride ndr)".