Ciro Ferrara è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del pre partita di Napoli-Fiorentina. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

‚ÄúNico Gonzalez in questo momento √® il miglior esterno del campionato, sta benissimo dal punto di vista fisco. Fa anche il terzino in fase di contenimento. Meglio anche di Kvara? Non faccio questi paragoni, ma Italiano avr√† avuto i suoi motivi per farlo iniziare dalla panchina‚ÄĚ.