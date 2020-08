Ultime calcio Napoli – Ciro Ferrara ha parlato ai microfoni di Mediaset nel post partita di Barcellona-Napoli:

“Napoli fuori a testa alta. A parte gli episodi, c'è un pizzico di rammarico sia per l'andata che per il ritorno con le tante occasioni da gol create. Ter Stegen è stato chiamato in causa tante volte, ma se Messi fa la differenza c'è poco da fare. Il primo gol del Napoli subito è fallo e ha condizionato la gara. Ha tenuto il campo con personalità”.