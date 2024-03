Ferrara: "Napoli-Atalanta è uno spareggio decisivo, ma gli azzurri hanno un vantaggio! Sull'assenza di Kvaratskhelia..."

Notizie Napoli calcio. Ciro Ferrara è intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre partita di Napoli-Atalanta:Â

“Napoli-Atalanta è uno spareggio Champions, gara importantissima. Due squadre che si giocano un posto tra le prime quattro o cinque se dovesse valere la qualificazione, gli azzurri sono in ritardo ma possono sfruttare il fattore Maradona perchĂ© ha tre scontri diretti in casa. Questa gara sarĂ fondamentale per la squadra di Calzona”.Â

Su Osimhen: “E’ mancato tantissimo al Napoli in questo periodo. Immagino abbia voglia di riprendersi la squadra, la sua presenza è fondamentale per l’attacco degli azzurri”.Â

Sulle assenze: “Kvaratskhelia e Koopmeiners sono importantissimi, anche se l’Atalanta ha sempre vinto senza di lui. Kvara è assenza pesante, vedremo come si comporterĂ Raspadori”.Â