Ferrara: "Insigne? Non mi piacciono i moralisti, bisogna trovarsi in quella situazione: io avrei accettato! Sarà dura per lui ora"

Ultime notizie calcio Napoli - Ciro Ferrara, ex calciatore ed opinionista di DAZN, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima di Juventus-Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Insigne? Epilogo scritto. I silenzi hanno creato alla fine un grande silenzio. Nessuno di noi si è mai trovato in questa situazione e va vista da due punti di vista: la società ha deciso di ridurre i costi per un calcio sostenibile, anche le altre società dovranno adeguarsi; dall'altra parte il giocatore doveva fare una scelta, anche economica perché non c'è niente di male. Il calcio in Canada è meno stressante. Esce dai radar. A me non piacciono i moralismi: a quelle cifre chi non avrebbe accettato? Neanche Maldini, Del Piero e Totti si sono ritrovati in quella situazione, non hanno mai discusso un rinnovo al ribasso. Io al suo posto avrei accettato. Non solo per questioni economiche. Non era possibile trovare un accordo? Allora mi allontano totalmente. Sarà dura per lui affrontare i mesi che restano".