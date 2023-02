Ciro Ferrara, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN prima della gara del Napoli contro il Sassuolo.

"La consapevolezza che il Napoli ha in questo momento fa presumere che scenderà in campo nella maniera giusta. Spalletti è un allenatore che ha lavorato molto bene in tutti questi anni e si è riconfermato ad altissimi livelli in tutte le squadre in cui è andato".