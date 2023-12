Ferrara: "Disfatta con il Frosinone mi ha sorpreso, ora al Napoli resta un obiettivo. Kim? Solo un giocatore faceva la differenza..."

Notizie Napoli calcio. Ciro Ferrara, ex difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport in vista della gara contro la Roma:

"«Alcuni risultati mi hanno davvero sorpreso, come la disfatta col Frosinone. Sapevo che sarebbe stato un anno complicato, perché confermarsi è cento volte più difficile che vincere».

Responsabilità? «Equamente in tutti i settori. Adesso ha pagato Garcia perché l’allenatore è la figura più facilmente sostituibile, ma le colpe sono generali. Puntare il dito soltanto contro il tecnico non è mai utile alla risoluzione del problema».

Assenza Kim? «Un solo giocatore era in grado di fare la differenza e purtroppo non è più con noi da tre anni (Maradona, ndr). Neanche il sudcoreano avrebbe potuto sopperire ad un periodo così».

Scudetto? «Ormai i punti da recuperare mi sembrano troppi. Essendo campioni in carica, avevo dato loro fiducia a inizio stagione. Adesso il traguardo da raggiungere è qualificarsi alla prossima Champions ed è assolutamente alla portata. In Serie A la favorita è l’Inter, per rosa e motivazioni».