Ferrante: "Calzona ha vinto in maniera anche fortunata contro la Juventus, dopo l’esonero di Mazzarri i calciatori non avevano più alibi"

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Marco Ferrante, doppio ex di Napoli e Torino.

“Il Napoli mi ha dato il là per intraprendere una carriera importante, col Torino poi ho scritto la storia. Entrambe le squadre sono nel mio cassetto del cuore, le vedo sempre con un occhio diverso.

Calzona ha vinto in maniera anche fortunata contro la Juventus che ha sprecato tanto, ma se ha vinto c’è un perchè. L’obiettivo è raggiungere l’ultimo posto Champions.

Dopo l’esonero di Mazzarri il Napoli non poteva più sbagliare e i calciatori non avevano più alibi. C’è anche un percorso europeo ancora da percorrere e può accadere di tutto contro il Barcellona: il Napoli deve essere concentrato perchè può farcela.

Il Torino gioca un buon calcio, gioca bene e raccoglie poco immeritatamente. Il Torino è una squadra fastidiosa, quadrata e il Napoli dovrà fare grande attenzione. Le prossime due sfide saranno importantissime per il Napoli. A bocce ferme direi che tra Napoli e Torino non c’è partita, ma il Napoli deve mettere in campo la presunzione di essere il Napoli, ma con l’umiltà giusta perchè il Torino gioca un buon calcio. Il Napoli deve giocare come se stesse affrontando la Juventus non sottovalutando affatto il Toro"