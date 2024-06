Ferlaino: "Vedremo in campo se Conte avrà la stessa verve di Maradona, una cosa mi ha molto meravigliato"

Ultimissime Calcio Napoli - Corrado Ferlaino, ex presidente del Napoli, ieri ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell’evento “Maradona al Napoli 40 anni dopo. 5 luglio 1984, il giorno che cambiò la storia”.

"Maradona resta per me e per i napoletani un ricordo molto bello di quarant’anni fa. Uno dei ricordi più belli della mia vita Con Maradona abbiamo vissuto un periodo di grande impegno per prenderlo ma anche importanti momenti di fortuna, per una serie di eventi che lo portarono a scegliere di venire a Napoli. Vedremo in campo se il nuovo tecnico Antonio Conte avrà lo stessa verve di Diego. Io sono molto meravigliato del fatto che il Napoli che aveva stravinto il campionato abbia giocato poi tanto male e si sia ritrovato a fine stagione al decimo posto in classifica"