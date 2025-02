Ferlaino: "Napoli merita il quarto scudetto! De Laurentiis ha proseguito il mio percorso"

Oggi sul quotidiano Il Mattino una lunga intervista a Corrado Ferlaino, ex presidente della SSC Napoli ai tempi di Maradona.

Il Napoli, da vent’anni di De Laurentiis, è ripartito bene dopo una stagione deludente. "Ho 33 anni di calcio attivo alle spalle, mi sono chiesto cosa sia accaduto nello scorso campionato e come sia stato possibile che la squadra campione d’Italia, confermata quasi integralmente, sia scivolata al decimo posto. Strano. Per fortuna il Napoli si è rilanciato con Conte. Non sta giocando benissimo però è davanti con merito: gli spetta il quarto scudetto".

Dopo 25 partite Conte ha tutti alle sue spalle. "È come se con la gestione De Laurentiis fosse proseguito il percorso avviato a metà degli anni ‘80. Maradona ci portò lo spirito vincente e lo unimmo alle capacità della dirigenza e alla passione della tifoseria. Questa passione è un valore ancora molto importante: è vero, i soldi stanno da un’altra parte ma l’affetto di Napoli rappresenta una spinta assoluta".