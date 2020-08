Ferdinando Coppola: "Consiglierei a Contini di andare a giocare e di non incaponirsi con la maglia del Napoli"

Napoli - A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Ferdinando Coppola, ex portiere di Napoli e Milan. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“L’investimento Meret è stato importante e va tutelato. Per me una rosa deve avere il titolare, il vice ed il terzo. Quello del Napoli è stato un trio all’altezza, le competizioni sono tante e l’intensità delle partite è cresciuta. Bisogna puntare su tre portieri di livello, ma ci vuole una sorte di gerarchia. Meret è patrimonio del Napoli e della nazionale e mi auguro che possa trovare continuità. Contini? Per lui vestire la maglia del Napoli in Prima Squadra, dopo i vari giri fatti, è motivo d’orgoglio. Però per l’esperienza che ho vissuto durante la carriera gli consiglierei sempre di andare a giocare. Non deve prevalere la voglia di vestire la maglia del Napoli solo perché si è tifosi. Gattuso? E’ un tecnico giovane che continua ad aggiornarsi e questo gli servirà per tutte le evoluzioni del caso”.