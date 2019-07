Fekir, l'entourage conferma: "Poteva firmare con il Napoli, è stato di parola col Betis"

Hatem Rezigui, collaboratore di José Fuentes e Jorge Mendes, i due agenti che hanno definito il trasferimento di Nabil Fekir al Betis, è intervenuto ai microfoni del portale olympique-et-lyonnais.com.

"Per motivi personali Nabil voleva lasciare l'Olympique Lione. Nutre grande ammirazione per il suo allenatore, lo adora. Vuole bene ai compagni, è grato al presidente, ma era mentalmente stanco e aveva bisogno di un nuovo ambiente. Lunedì 22 luglio mi ha chiamato così per dirmi che aveva preso la sua decisione e che aveva dato la sua parola al Betis. Non è un mercenario. Se avesse voluto sarebbe andato in un club più blasonato, avrebbe potuto chiedere al Betis una settimana di tempo in più e magari poi avrebbe firmato col Napoli o con l'Atletico Madrid. Invece è stato di parola, ha mantenuto i suoi principi morali a differenza di molti, nonostante l'interesse di società ben più importanti del Betis. Ora lo vedo molto motivato, sa cosa vuole e ha tanta consapevolezza delle proprie qualità. Nella Liga potrà fiorire, ne sono convinto".