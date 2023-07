Federcalcio Polonia, Kozminski: "Zielinski-Arabia Saudita? Follia che sta rovinando il calcio! Può dare ancora tanto"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il vice-presidente della Federcalcio polacca Marek Kozminski, rilasciando alcune dichiarazioni.

‚ÄúPiotr Zielinski in Arabia Saudita? La situazione √® molto delicata e riguarda non solo lui, ma tanti altri calciatori che vanno l√¨ nel pieno della carriera: capisco chi ci va a fine carriera, ma chi ha 27-29 anni e fa questa scelta io lo reputo prematuro. Per me sarebbe cos√¨, nel calcio vero pu√≤ ancora dare tantissimo ed √® nel momento d‚Äôoro della carriera, ci√≤ che sta succedendo in Arabia √® una follia che sta rovinando il calcio, nessun club europeo pu√≤ contrastare queste cifre. Piotr sta molto bene al Napoli, vive un momento d‚Äôoro della carriera: il club ha iniziato la vicenda contrattuale con un certo ragionamento e cifre al ribasso, a fronte di una partenza. Ci√≤ che √® successo alla Lazio con Milinkovic-Savic, per√≤, potrebbe aprire la pista biancoceleste per Zielinski. 150 milioni per Osimhen? Una follia, Victor √® di primissimo livello mondiale ma sono una marea di soldi‚ÄĚ