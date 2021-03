Calciomercato Napoli - Enrico Fedele, ex dirigente sportivo e procuratore, è intervenuto ai microfoni di Televomero per parlare del ritorno di Sarri a Napoli: "Il presidente deve fare sempre il colpo a sensazione, come già fece con Benitez e Ancelotti. Secondo quello che io so e conoscendo il presidente, Sarri potrebbe tornare al Napoli. So che a Sarri non dispiacerebbe un ritorno in azzurro”.