Fedele: "Partita con il Liverpool inutile, una vittoria creerebbe solo illusioni! Ancelotti senza dignità, lo discuto come uomo"

Enrico Fedele, dirigente sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante “Il bello del calcio”, trasmissione in onda su Canale 21. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“La partita contro il Liverpool è inutile: c’è un divario tecnico troppo grande e quindi perderà ma anche una vittoria non risolverà i problemi, servirà solo a far illudere nuovamente la piazza. Non discuto Ancelotti come allenatore ma come uomo, non ha avuto dignità! Non è più seguito dalla squadra e nonostante questo non si è dimesso!”