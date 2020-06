Fedele: "Napoli fortunato con l'Inter: ha difeso male, gioca solo in ripartenza! Politano una mosca, Koulibaly vuole restare ma la società deve cederlo"

Ultimissime notizie calcio Napoli - Enrico Fedele, ex dirigente sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Il bello del calcio”, trasmissione in onda su Canale 21. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Il Napoli è arrivato in finale grazie alla fortuna, ha difeso male. Gattuso voleva sorprendere l’Inter con un centrocampo offensivo. Elmas, Zielinski e Demme con Politano ed Insigne non potevano giocare insieme, ci siamo consegnati all’Inter. Gli azzurri non hanno difeso bene, hanno avuto una giornata di grazia di Maksimovic, Koulibaly ed Ospina. La partita è stata bruttissima, il peggior Napoli degli ultimi tempi. Questa squadra sa giocare solo in ripartenza. Politano sembra la mosca che gira intorno. Il Napoli ha subito tanto, come non era accaduto a Milano o contro il Barcellona. E' stato presuntuoso a presentarsi con quel centrocampo contro l'Inter. Conte va cacciato. Non posso prendere un gol in contropiede quando sono in vantaggio, lasciando dietro il calciatore più lento in assoluto. Le parole di De Laurentiis su Gattuso sono gravissime. Non ha contezza delle cose. Se perde la Coppa Italia e non va in Champions che fai? Lo cacci? Koulibaly vuole restare ma la società sa che è l'ultima occasione per fare una plusvalenza con lui. Quello che ha fatto Gattuso a Napoli è tanta roba, meriterebbe una statua perché ha meriti enormi. Detto ciò, parliamo di quel che farà in futuro. Per me va confermato assolutamente”.