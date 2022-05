Fedele: "De Laurentiis ora deve vendere il club! Calciomercato? Il Napoli stravede per un giocatore"

Notizie Napoli calcio. Enrico Fedele, ex procuratore, è intervenuto ai microfoni di Televomero per parlare delle ultime in casa Napoli.

Fedele ha detto la sua sulla gestione del club da parte di Aurelio De Laurentiis, parlando anche di calciomercato e del futuro di Spalletti:

"Aurelio De Laurentiis ha fatto il massimo a Napoli, ora è il momento di cederlo. La società è in ottime condizioni, ma più di tanto non può fare, non riesce a spingersi oltre. Invece potrebbe fare le fortune del Bari portandolo anche in Europa".

Sul calciomercato: "Mi è arrivata una notizia: il Napoli stravede per Svanberg del Bologna. Il club farà di tutto per portare a casa il centrocampista. Per quello che concerne i portieri, Alex Meret e David Ospina lasceranno il Napoli. Di conseguenza la società campana dovrà prendere altri due giocatori in quel ruolo".

Sul futuro di Luciano Spalletti: "Aurelio De Laurentiis non lo manderà via anche perché, qualora lo facesse, sarebbe costretto a pagare sia il toscano che l'eventuale nuovo allenatore".