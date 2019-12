Fedele: "Mi chiedo come mai siano venuti fuori i colloqui squadra-allenatore. Quando c'era Sarri..."

Ultimissime Calcio Napoli - A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Enrico Fedele, procuratore

“Quando c’era Sarri, i giocatori rendevano più di quello che potevano perché seguivano uno spartito e in assenza quello spartito sono diventati giocatori normali. Ancelotti è un separato in casa, la situazione si sta trascinando e non è stato esonerato finora solo per una questione economica. Il cambio tecnico può essere positivo e permettere al Napoli di arrivare in zona Champions, ma se questo non dovesse esserci, ho paura che il progetto azzurro si andrebbe a ridimensionare. A fine stagione questa squadra andrà rifondata. Il Napoli neppure l'anno scorso ha fatto grandi partite, poi a differenza di questo campionato, tolta la Juventus, c'era solo Napoli. Inter e Lazio sono tornate quest'anno. Se la riunione tra allenatore e calciatori è stata fatta solo tra loro, senza staff tecnico e nessun altro, mi chiedo come mai siano venuti fuori i colloqui tra le parti. De Laurentiis deve rendersi conto che se la stagione non avrà una svolta, il valore dei calciatori si abbasserà e sarà difficile anche venderli alle cifre dello scorso anno".