Fedele: "De Laurentiis venderà il Napoli nel giro di due mesi, massimo un anno"

Enrico Fedele, ex procuratore degli ex difensori del Napoli Fabio e Paolo Cannavaro, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Televomero sul Napoli di Aurelio De Laurentiis.

Queste le parole di Enrico Fedele sul presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis:

"Maurizio Sarri nuovamente ad allenare il Napoli? Assolutamente no e vi dico anche il motivo. Il presidente Aurelio De Laurentiis, nel giro di due mesi, massimo un anno, venderà il Napoli. Su questo non c'è dubbio: per problemi commerciali, lui adesso sarà costretto a vendere alcuni tra i migliori calciatori"