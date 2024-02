Fedele boccia il mercato del Napoli: "De Laurentiis ha preso altri Ounas e Hoffer, ecco chi avrebbe dovuto acquistare"

Enrico Fedele ha commentato il mercato di gennaio appena chiuso, bocciando sonoramente le operazioni del Napoli:

"Il presidente De Laurentiis ha chiuso il mercato in attivo; in campo, però, non vanno gli euro. Se la Fiorentina non segna, compra giocatori che facciano gol. Il Napoli ha problemi in difesa, e che fa? Non prende un difensore. Serviva un centrale che fosse un leader, un difensore di comando e con l'esperienza giusta per guidare il reparto: qualcuno come Palomino. C'è una falla importante da un anno, eppure il Napoli si è comportato da attendista. Serviva gente di carattere e dall'effetto immediato, perché si deve fare il possibile per centrare il quarto posto. Sono stati spesi quasi 100 milioni: se nessuno incide, tanto valeva spenderne 70 per Koopmeiners ed un difensore forte...

Se De Laurentiis avesse fatto un passo indietro e si fosse ricordato dei vari Hoffer, Ounas, Fideleff e Datolo, avrebbe agito diversamente in questo mercato, invece ha preso altri calciatori che non fanno la differenza".