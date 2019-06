Fedele a CN24: "ADL ha sbagliato a parlare in quel modo di James e Manolas, ha scaricato tutto su Ancelotti. Tanta confusione nei piani di mercato"

Enrico Fedele, agente, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni di 'Calcio Napoli 24 Live', trasmissione in onda a Calcio Napoli 24 Tv (296 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24: "Il Napoli è stato troppo frettoloso, ha preso un terzino destro e ha ancora due in rosa. Non ci sono sostituti di Fabian e Milik eppure si parla di un terzino sinistro con Ghoulam e Mario Rui ancora in rosa, si tratta per James e Lozano con ancora tanti esterni in rosa. Vedo confusione, pure il presidente ha chiaramente detto che James è Ancelotti a volerlo. De Laurentiis ha parlato in quel modo di Albiol perché è rimasto un po' deluso, si aspettava ancora un altro anno di Raul a Napoli. De Laurentiis è fatto così, anche quando ha parlato di Manolas era solo per avere uno sconto, è molto vicino a Raiola che è il suo agente, sono solo strategie ma molto antiche. Sono tutti folgorati dai soldi, a Sarri non perdono solo una cosa, quando ha dedicato l'Europa League ai napoletani, lì si sono sentiti tutti presi in giro. La Juventus ha fatto una rivoluzione con la scelta di Sarri, dopo la conferma di Allegri sono arrivati Nedved e Paratici che avranno captato qualcosa e consigliato altro al presidente. L'obiettivo primario era Guardiola, ma era troppo complicato".