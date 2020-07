Fava Passaro a CN24: "Petagna? Bravo ma secondo me non è da Napoli, non ce lo vedo in azzurro! Su Mertens e Milik..."

Ultime calcio Napoli - L’ex attaccante dell’Udinese Dino Fava Passaro è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli:

“Sto ancora seguendo l’Udinese, rimango sempre molto legato alle squadre in cui ho giocato: i bianconeri sono una squadra strana, se indovinano la partita è difficile fargli gol ed hanno giocatori di talento che apprezzo molto come Lasagna e De Paul.

Osimhen e Milik? Sinceramente non conosco benissimo il nigeriano, per quanto riguarda il polacco dico che mi piace molto perchè dà alternative a Mertens e lo terrei sicuramente. Quando è stato chiamato in campo, si è fatto sempre trovare presente: non posso far altro che fargli i complimenti, mi auguro che il Napoli possa tenerlo.

Mertens, Milik e Petagna come attacco del Napoli? Su Dries non ci sono incognite, ha ancora 3-4 anni davanti a lui. Arek è un giocatore su cui hai sempre qualche pensiero, mentalmente se non è tranquillo non riesce a dare il massimo.

Non sono convinto dell’acquisto di Petagna, personalmente non ce lo vedo in un Napoli veloce e rapido. Lui è forte fisicamente, tiene bene palla ma nel Napoli non ce lo vedo: non so perchè l’hanno acquistato, è bravo ma secondo me non è da Napoli.

Io all’Afragolese? Quest’anno è stata particolare, negli ultimi quattro anni ho sempre vinto e ho sempre evitato di fare la Serie D: il presidente mi ha voluto fortemente e a 43 anni mi tocca fare la Serie D (ride, ndr). Fisicamente mi sento bene però, mi piace tener testa a tutti i ragazzini”