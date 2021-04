Fassone: "Il Napoli non rientra nella Superlega per la quantità di tifosi inferiore rispetto alle altre"

Superlega - Marco Fassone, ex dirigente di Napoli e Milan, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

"Il calcio è destinato a cambiare profondamente. Mi ha sorpreso il tempismo con la quale si è arrivata a questa decisione, ma per il resto nessuna novità. Si parla da tempo di Superlega, il calcio ha bisogno di nuovi introiti per alimentarsi. Ripeto: nulla di nuovo, era nell'aria. Perché non c'è il Napoli nella Superlega? Il motivo è semplice: i club sono sempre gli stessi. Il Napoli non fa parte di questa élite perché non ha un numero di tifosi paragonabile a quello delle altre squadre italiane che faranno parte di tale competizione. Stesso discorso per la Roma, un'altra squadra che, per meriti sportivi, avrebbe potuto fare parte della Superlega".