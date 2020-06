Fassone: "Auguro a Gattuso di vivere la festa dopo una vittoria col Napoli come ho fatto io: fu una serata pazzesca"

Ultime calcio Napoli - Marco Fassone è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Fassone

"Ho ricordi bellissimi, l'ultimo giorno a Napoli fu coronato dalla vittoria della coppa Italia. Sappiamo bene quanto vale affrontare la Juventus per i tifosi del Napoli. Fu una serata fantastica. Avevo già vinto a Torino, ma l'arrivo a Napoli dopo la vittoria fu speciale. Stasera sarà una gara equilibrata ma auguro a Gattuso di fare la partita giusta e vincere perchè merita di godere della festa a tinte azzurre, Milano è diversa. Napoli ha un posto particolare nel mio cuore. Quando torno? Faccio consulenza ai club e alle banche, non è lo stesso ma lavoro comunque con le società di calcio. Sono in attesa dell'occasione giusta".