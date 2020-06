Fascetti: "Sarri troppo manicheo, vedo una Juve triste... Gattuso sottovalutato"

Ultime notizie calcio - Eugenio Fascetti, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttomercatoweb:

"Non è facile portare un gioco nuovo per giocatori già fatti. Può darsi - ha detto - non sia adatto ai giocatori che ha, ma un tecnico non può giocare in un solo modo. Sarri è troppo manicheo, giocando così alto poi c'è poco spazio per gli attaccanti. La Juve per ora non ha mai convinto. Non tira in porta, pare impossibile, con un attacco del genere. Vedo una squadra triste e ho l'impressione che non ci sia gran feeling tra squadra e Sarri. Lo scudetto può portarlo a casa ma in Champions è dura anche recuperare il gol col Lione. Per me l'ideale del calcio è il gol del pari del Napoli con l'Inter. Due passaggi e sei in porta. Il calcio non è solo possesso palla. Gattuso? Ha vinto un personaggio sottovalutato. Uno che lascia gli stipendi ai calciatori è una bella e ha dimostrato che nel calcio chi sa difendersi bene alla lunga può vincere".