Fascetti: "Non so se il Napoli è guarito: Mazzarri costretto a cambiare perché la squadra non c’era più, era brutto vedere quel Napoli"

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Eugenio Fascetti, allenatore:

“Non so se il Napoli è guarito. Me lo auguro, ma l’impressione è che sarà dura ritrovare una certa andatura. Cambiando il modulo non si risolvono i problemi, ma fa bene Mazzarri a provarci anche perché continuare a giocare come faceva Spalletti era diventato controproducente.

Il Napoli è riuscito ad imbrigliare l’Inter, poi l’espulsione ha condizionato il match. Ho visto un Napoli più battagliero, che sta rinascendo, speriamo sia fuori dal brutto momento. Mazzarri è costretto a cambiare perché la squadra non c’era più, era brutto vedere quel Napoli.

Inter e Juve sono irraggiungibili, credo che il Napoli lotterà per il quarto posto perché immagino che il Milan prenderà il terzo. L’anno scorso il Napoli ha dominato, quest’anno lo scudetto andrà a Juve o Inter perché nonostante la squadra nerazzurra abbia tutto per vincere, la Juventus ha dalla sua il carattere. Darei un 10% in più all’Inter, l’unico problema è tenere la squadra in condizione fino alla fine del campionato pur giocando tante partite. Come qualità ha qualcosa in più”