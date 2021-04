Fascetti: "A Torino ho visto un Napoli da 7, peccato per gli errori in difesa"

Ad 'Arena Maradona' su Radio Crc è intervenuto Eugenio Fascetti, ex tecnico del Bari.

"Nonostante la sconfitta - ha detto Fascetti a Radio Crc - il Napoli ha giocato meglio della Juve. Quella degli azzurri è stata una prestazione da 7. C'erano due rigori, uno per parte. Peccato per gli errori difensivi che hanno penalizzato il Napoli. Concessa troppa libertà a Dybala nell'occasione della sua conclusione vincente. Si pensa troppo al possesso palla e poco alle marcature. Così non va bene". Nonostante il buon lavoro di Gattuso, secondo Fascetti "De Laurentiis e Gattuso farebbero bene a separarsi. Da quello che leggo, tra loro il rapporto non è idilliaco. A questo punto, a fine stagione meglio il divorzio". È stato più a rischio Pirlo. "Però ha già vinto la Supercoppa ed è in finale di Coppa Italia - ha detto Fascetti a Radio Crc - magari la Juventus potesse lasciare qualcosa a qualcuno. Vincono da 10 stagioni di fila".