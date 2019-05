Faretti rubati al San Paolo, de Magistris: "Non parliamo di napoletani, questi sono dei singoli delinquenti!"

Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al furto dei faretti avvenuto nei bagni della Curva A: "Non parliamo di napoletani, è qualcuno che ha fatto un reato, sono singole persone. Spero che si comprenda il lavoro straordinario che si sta facendo al San Paolo, si sta facendo grazie al fatto che Napoli, per la sua potenza sotto ogni punto di vista, ospiterà le Universiadi. E' uno sforzo enorme che si sta facendo, lo stadio da questa estate sarà completamente diverso. 55mila sediolini, bagni, pista d'atletica, impianto elettrico e tanto altro ancora. Come quando ristrutturi una scuola, la affidi alla comunità scolastica, lo stadio lo si affida alla comunità di tifosi che vanno allo stadio, mi auguro che il delinquente o il vandalo di turno venga isolato, anche questa è una sfida di maturità, tifoso significa difesa della città, ed anche la difesa dello stadio".