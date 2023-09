Faraoni, l'agente: "È stato vicino al Napoli! De Laurentiis me l’aveva chiesto ma ad una condizione"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’agente di Matteo Politano e Davide Faraoni Mario Giuffredi, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Matteo in Nazionale con tanti altri miei assistiti? La guarderò con particolare orgoglio, perchè vedere cinque assistiti nella nazionale di Spalletti che sarà importante, essendo Spalletti un allenatore che darà qualcosa in più e la renderà di nuovo grande, è un motivo di orgoglio perchè sono tutti figli della gavetta: li ho presi tutti dalle categorie inferiori oppure non erano nel giro della nazionale, è stato un percorso vincente. Faraoni è stato vicino al Napoli, De Laurentiis me l’aveva chiesto ma a patto che fosse partito Zanoli: non essendo partito, è rimaso in rosa”