Faraoni, l'agente: "Piace al Napoli ma ha anche altri estimatori, il club azzurro lo tiene in grande considerazione"

Ultime notizie mercato Napoli - Napoli come al solito molto attivo sul mercato alla ricerca dei rinforzi giusti da regalare a Rino Gattuso. Per la fascia destra uno dei nomi caldi è quello di Davide Faraoni, attualmente in forza all'Hellas Verona ed autore di una stagione fino a questo momento superlativa, come confermato dai tre gol già messi a segno da quinto di centrocampo. Mario Giuffredi, agente del ragazzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a calciohellas.it proprio a proposito di queste voci che vogliono gli azzurri interessati all'ex Inter:

“Piace al Napoli, ma ha anche altri estimatori. Il piacere però non sempre si concretizza. Il Napoli lo stima tanto e lo tiene in grande considerazione, però vedremo più avanti”.